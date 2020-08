Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre, aggiornamento e sostituzione delle tessere elettorali

LASTRA A SIGNA – In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre “si ricorda – si legge in una nota del Comune – che la tessera elettorale per i nuovi residenti verrà consegnata direttamente a casa dai messi comunali. Coloro invece che hanno cambiato residenza all’interno del Comune e quindi hanno cambiato sezione riceveranno un tagliando adesivo da applicare sulla tessera elettorale con la nuova sezione in cui recarsi per le consultazioni. Se invece la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all’esaurimento degli spazi si deve procedere al rinnovo della stessa presentandosi direttamente allo Sportello Unico al Cittadino in piazza del Comune a partire da lunedì 31 agosto. In caso di smarrimento o furto della tessera è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva sempre allo Sportello Unico al Cittadino per richiedere una nuova tessera elettorale a partire da lunedì 31 agosto”.