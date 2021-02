Consultori e centri di consulenza: indagine rivolta ai giovani

SESTO FIORENTINO – Un’indagine rivolta alle ragazze a i ragazzi dai 18 ai 24 anni per mettere a fuoco il livello di consapevolezza e conoscenza dei consultori e dei centri di consulenza per i giovani presenti sul territorio. È l’iniziativa lanciata dalla Consulta delle Donne di Sesto Fiorentino con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi […]

SESTO FIORENTINO – Un’indagine rivolta alle ragazze a i ragazzi dai 18 ai 24 anni per mettere a fuoco il livello di consapevolezza e conoscenza dei consultori e dei centri di consulenza per i giovani presenti sul territorio. È l’iniziativa lanciata dalla Consulta delle Donne di Sesto Fiorentino con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi a questi servizi che la ASL mette loro a disposizione per fornire supporto e informazioni rispetto a questioni legate alla sessualità, alla salute riproduttiva e alla prevenzione.

Il questionario, completamente anonimo, ha finalità esclusivamente conoscitive e può essere compilato online all’indirizzo https://forms.gle/iC7LV4q9tZdxS4wr8.

“Nonostante questo tipo di servizi e presidi sia attivo nel nostro territorio da moltissimi anni, è fortissima la percezione di quanto poco siano conosciuti ed utilizzati, soprattutto dalle ragazze e dai ragazzi più giovani – ricorda l’assessore alle pari opportunità Donatella Golini – Con questa iniziativa ci poniamo da un lato l’obiettivo di fare un punto sul livello di conoscenza, così da acquisire elementi utili per eventuali campagne informative in futuro, dall’altro auspichiamo di favorire l’accesso a questi presidi, supporti preziosi per sfere importanti della crescita e della salute”.