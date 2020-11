Contagi in RSA, interrogazione in consiglio regionale di Italia Viva

SESTO FIORENTINO – Sul numero alto di contagi nelle RSA di Sesto Fiorentino, San Giuseppe e di Calenzano, Villa Magli, Italia Viva interviene per chiedere collaborazione e trasparenza ad ogni livello di istituzione e presenterà una interrogazione in consiglio regionale. “L’alto numero dei contagi nell’Istituto San Giuseppe di Sesto e nella Rsa Villa Magli di […]

SESTO FIORENTINO – Sul numero alto di contagi nelle RSA di Sesto Fiorentino, San Giuseppe e di Calenzano, Villa Magli, Italia Viva interviene per chiedere collaborazione e trasparenza ad ogni livello di istituzione e presenterà una interrogazione in consiglio regionale. “L’alto numero dei contagi nell’Istituto San Giuseppe di Sesto e nella Rsa Villa Magli di Calenzano ci preoccupa – dice il consigliere regionale di Italia Viva Maurizio Sguanci firmatario dell’interrogazione – e ci fa domandare se vi sia qualcosa che non abbia funzionato. Per questo nei prossimi giorni depositeremo un’interrogazione alla Giunta e all’assessore competente per fare chiarezza e per tutelare la salute degli ospiti, delle loro famiglie e dei lavoratori delle strutture, oltre che di tutta la cittadinanza”.

“In questo momento di grande timore per la situazione sanitaria del nostro territorio, – conclude il coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino Leonardo Pagliazzi – riteniamo sia fondamentale la collaborazione e la massima trasparenza da parte di ogni livello delle istituzioni, dal Comune fino alla Regione”.