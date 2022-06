“Contagio”, la Misericordia di Campi dona al consiglio comunale una copia dell’opera di Antonio Manzi

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere per il mondo del volontariato ma anche per gli appassionati di arte quello di martedì 28 alle 17 in sala consiliare. Prima dell’inizio del consiglio comunale, infatti, il Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani, consegnerà, alla presenza dell’artista, alla presidente del consiglio, Eleonora Ciambellotti, una copia stampata […]

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere per il mondo del volontariato ma anche per gli appassionati di arte quello di martedì 28 alle 17 in sala consiliare. Prima dell’inizio del consiglio comunale, infatti, il Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani, consegnerà, alla presenza dell’artista, alla presidente del consiglio, Eleonora Ciambellotti, una copia stampata su tela del dipinto “Contagio” di Antonio Manzi.

Nelle parole dello stesso Cristiano Biancalani e di Eleonora Ciambellotti le motivazioni di questa scelta. “Il 22 luglio dello scorso anno – dice Biancalani – la Misericordia di Campi Bisenzio ha presentato alla cittadinanza il dipinto commissionato al maestro Antonio Manzi intitolato “Contagio” (nella foto), a ricordo del periodo di pandemia che stiamo attraversando e del sacrificio di tante donne e uomini. Per quanto rappresenta per tutti noi quest’opera e per ciò che il maestro Manzi, con la poetica artistica che lo contraddistingue, è riuscito a raccontare e trasmettere, il nostro proposito è sempre stato quello di condividerlo con l’intera cittadinanza affinché questo non resti un qualcosa di esclusivo per noi ma possa essere in futuro il più possibile ammirato perché capace di rappresentare, ai posteri, il dolore vissuto ma anche la speranza nella fede, la vittoria sul virus e la vita che rinasce e prosegue. Per questo motivo la Misericordia di Campi Bisenzio donerà al Consiglio Comunale, in quanto organo collegiale che rappresenta l’intera cittadinanza campigiana, una copia stampata su tela di “Contagio” (100×110), da poter esporre nel Municipio”.

“A nome di tutto il consiglio comunale – aggiunge Eleonora Ciambellotti – ringrazio sentitamente il Provveditore e la Misericordia tutta per questo dono. L’arte e la bellezza in generale sono da sempre veicoli privilegiati per il racconto di emozioni e per la loro condivisione. Il periodo emergenziale ci ha visti comunità coesa, pronta nel dare, forte nel sostenere. Sono stati giorni complessi, difficili, giorni che ci hanno messi a dura prova, ma che insieme abbiamo saputo affrontare con fermezza e determinazione, non facendo mai mancare al nostro territorio un punto di riferimento. Abbiamo già ringraziato, a settembre scorso, la Misericordia e tutti i volontari con il Premio Levriero. Ma non è mai abbastanza. E quindi ancora grazie, oggi, piler questo dono. L’arte del Maestro Manzi è da sempre il giusto viatico di quella bellezza “che salverà il mondo”.