“Conte ci ha dato un ultimatum, ma le palestre sono sicure. Presto una manifestazione per far sentire la nostra voce”

FIRENZE – Il gestore della palestra Restart di Campi Bisenzio, Andrea Ambrogini, è intervenuto questa mattina a Lady Radio per raccontare l’esasperata situazione delle palestre e di un destino che sembra già scritto. “Le parole del presidente del Consiglio Conte – ha detto Ambrogini – ci hanno stupito. In diverse palestre, come la mia, ci siamo adeguati a tutte le normative, investendo nonostante il periodo, per dare la possibilità ai nostri avventori di potersi allenare in sicurezza”. “Abbiamo istituito un sistema di prenotazione, distanziato i macchinari – continua Ambrogini – installato postazioni per la sanificazione e, appunto, sanificato tutti gli ambienti tra un turno e l’altro. Nel mio caso, poi, è venuta anche la Asl che ci ha fatto i complimenti”. “La sensazione – conclude Ambrogini – è quella di aver ricevuto un ultimatum e che settimana prossima ci chiuderanno. Il danno economico per gli incassi è già fatto, in più poi, nella scorsa settimana si è attivato un tam tam mediatico che ha portato ad un calo degli accessi in palestra, è difficile pensare che uno si possa abbonare sapendo già di una imminente chiusura. Per questo, insieme ad altri gestori, stiamo cercando di organizzare una manifestazione insieme a tutto il mondo dello sport, per far sentire la nostra voce”.