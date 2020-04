Conte, Fase 2 “se ami l’Italia mantieni le distanze”. Dal 1 giugno parrucchieri e centri estetici

CAMPI BISENZIO – “Inizia la convivenza con il virus e si potrà risalire la curva dobbiamo affrontare il rischio”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aperto la conferenza stampa per presentare il nuovo decreto per dare il via alla Fase 2 cdove si dovrà, ha detto Conte “mantenere le distanze di sicurezza”. Conte ha ribadito che è necessario un “comportamento responsabile di ognuno di noi, mai avvicinarsi meno di un metro anche con i familiari, rispettare la distanza sociale, altrimento la curva risalirà con danni irreversibili”.

“Conviveremo con il virus e sarà necessario adottare i dispositivi – ha setto Conte – per questo abbiamo chiesto di calmierare prezzi di mercato sulle mascherine. Il prezzo equo per remunerare le imprese e in più l’impegno ad eliminare l’Iva. Pensiamo che il prezzo potrà essere di 0,50 euro per le mascherine chirurgiche”.

Le misure saranno in vigore dal 4 maggio fino al 18 maggio: conferma misure per spostamenti all’interno della regione, con la possibilità di “spostamenti mirati” per far visita a congiunti, con mascherine e divieto di assembramento. Chi presenterà una sintomatologia respiratoria e febbre più di 37 gradi e mezzo devono stare nel proprio domicilio. No agli assembramenti e il sindaco potrà disporre la chiusura di aree dove avverranno gli assembraenti, accesso a parchi e giardini pubblici con misure per contingentare gli ingressi. Sì ad attività sportive e motorie, consentiti allenamento degli atleti nel rispetto delle norme distanziamento sociale a porte chiuse. Sì alle cerimonie funebri ma con 15 persone, meglio all’aperto e distanziamento sociale. Dal 4 maggio attività di ristorazione con asporto, apertura attività produttive manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso funzionale manifattura e costruzioni. Il 1 giugno è la data per aprire bar e ristorazione parrucchieri, centri estetici.