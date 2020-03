Conte: “Stop a tutte le attività produttive non essenziali fino al 3 aprile”

PIANA FIORENTINA – “Stop alle attività produttive non essenziali fino al 3 aprile”. Lo ha appena annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Oggi abbiamo deciso di chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantirci beni e servizi essenziali”. Lo ha detto parlando della “crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo dopoguerra. la morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova”. Rimarranno aperti supermercati, negozi di generi alimentari e beni di prima necessità, senza giorni di chiusura. “Si rinnova l’appello – ha detto – a non fare incetta di beni nei negozi. Fuori da questo, solo le attività di smart working saranno concesse. Rallentiamo il motore produttivo del paese, ma non lo fermiamo. Questo predispone la fase più acuta del contagio. La cosa si rende necessaria per contenere la diffusione dell’epidemia”.