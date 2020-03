Contenimento Covid-19. Chiusi al pubblico gli uffici comunali

SESTO FIORENTINO – In seguito all’emanazione dei Dpcm del 9 e dell’11 marzo scorsi, contenenti misure per contrastare la diffusione del Covid-19, è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, anche di quelli normalmente ad accesso libero. L’erogazione dei servizi avviene su appuntamento, telefonicamente o telematicamente.

Per le modalità di accesso agli uffici e ai servizi è possibile fare riferimento alla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo http://bit.ly/VariazioniUfficiComunali.