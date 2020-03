Contenimento Covid-19. Chiusi i parchi di Villa Solaria e del Neto

SESTO FIORENTINO – Chiusi i parchi del Neto e di Villa Solaria. La chiusura è per rispettare le misure adottate per affrontare l’attuale emergenza sanitaria.

Dal pomeriggio di oggi, inoltre, sono transennate le principale aree gioco al fine di scoraggiarne e inibirne l’utilizzo.

L’amministrazione comunale ricorda che affinché le misure di contenimento in vigore abbiano efficacia è indispensabile ridurre i contatti interpersonali, rimanendo in casa e limitando le uscite soltanto alle situazioni di necessità.