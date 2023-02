Contest “La Terra nel piatto”. La ricetta semplice e gustosa del sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Le ricette di cucina non sono composte solo da ingredienti necessari per preparare il piatto, ma anche dalla memoria dei profumi e dei sapori del passato. Anche se non tutti cuciniamo, tutti ci cibiamo. Questa è la settima di M’illumino di meno, e Biodiversamente Piana insieme ai Comuni che ne fanno parte […]

SESTO FIORENTINO – Le ricette di cucina non sono composte solo da ingredienti necessari per preparare il piatto, ma anche dalla memoria dei profumi e dei sapori del passato. Anche se non tutti cuciniamo, tutti ci cibiamo. Questa è la settima di M’illumino di meno, e Biodiversamente Piana insieme ai Comuni che ne fanno parte e a Piananotizie che è media partner, sostengono il risparmio energetico e il recupero delle buone abitudini anche quelle alimentari. Da qui nasce il contest, il concorso che vuole mettere “ai fornelli” non solo i cittadini, ma anche i primi cittadini dei Comuni che fanno parte dell’iniziativa. Iniziamo con il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, che ringraziamo per la disponibilità, al quale abbiamo chiesto di mettersi ai fornelli e realizzare una ricetta per il Contest.

Quali sono gli alimenti che le ricordano episodi piacevoli del passato?

Ci sono tanti sapori che mi rimandano a ricordi passati. Ognuno ha la propria madeleine. La mia sono i tortelli di patate che faceva la mia nonna di Vaglia preparandoli con una ricetta tutta sua che restituiva sapori che non ho più assaggiato.

Chi cucina oggi in famiglia? E quale è il suo piatto preferito?

Cuciniamo sia io che la mia compagna, anche se più spesso capita che cucini io. Mi piace stare ai fornelli, mi piace, quando magari ho un po’ di tempo, sperimentare e cimentarmi in qualche nuova ricetta. Non ho un piatto preferito in particolare, sono però un amante della pasta e della bistecca alla fiorentina, un piatto che mangio poche volte l’anno, ma che certamente è tra quelli che apprezzo di più.

Ci può donare, oltre alla ricetta, il ricordo legato a quel piatto?

I tortelli di patate al ragù sono uno dei piatti che preferisco, nella versione che faceva la mia nonna. Purtroppo è mancata diversi anni fa e non ho fatto in tempo a raccogliere la ricette. I ricordi sono quelli delle domeniche a pranzo dai nonni, la spensieratezza di un bambino che trascorre una bella giornata in campagna.

Ecco la ricetta che propone il sindaco Lorenzo Falchi:

“Cime di rapa e salsiccia (entrambi del Mugello): un piatto di pasta a chilometro (quasi) zero, bello (ci ho provato!) e buono anche per il pianeta. È la “mia” ricetta per il concorso “La terra nel piatto”, lanciata dalla Comunità del cibo Biodiversamente Piana in occasione della Green Food Week da oggi fino a domenica. Tutti possono partecipare proponendo (in foto) una ricetta a basso impatto ambientale, privilegiando ingredienti stagionali provenienti dal territorio. Una giuria di qualità valuterà l’impatto dei piatti proposti e premierà quelli migliori”.