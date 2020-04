Continua fino al 2 maggio la raccolta alimentare a favore della Caritas di Campi

CAMPI BISENZIO – Continua anche tutta la prossima settimana, fino a sabato 2 maggio (escluso venerdì 1, festa del lavoro, giorno di chiusura dei punti vendita), la raccolta alimentare presso il supermercato Pam – Panorama, all’interno del Centro commerciale I Gigli, a favore della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio e del Movimento Difesa del Cittadino. Una raccolta che, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, vede la Misericordia di Campi impegnata direttamente visto che sono proprio i volontari dell’associazione, con turni di servizio che vanno dalla mattina alla sera, a occuparsi di raccogliere la merce lasciata dai clienti che poi sarà consegnata a don Marco Fagotti, parroco di Santo Stefano e responsabile della Caritas campigiana. “Da parte nostra – ha detto il Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani – ringraziamo della collaborazione il Movimento Difesa del Cittadino e il supermercato Pam – Panorama. Ma soprattutto i confratelli che, con tanto sacrificio, da tre settimane sono presenti tutti i giorni a “presidiare” la postazione e a sistemare al meglio tutto quello che viene donato”. Un bell’esempio di sinergia, quindi, in un momento di difficoltà per tante persone e che, a causa del Covid-19, non dispongono neanche delle risorse finanziarie per acquistare generi alimentari di prima necessità.