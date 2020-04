Continua la sanificazione degli spazi e arredi pubblici

CALENZANO – Continuano le operazioni di sanificazione da parte di Alia sul territorio di Calenzano, che andranno avanti per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. La sanificazione prosegue con gli arredi urbani e le postazioni dei cassonetti, oltre alle zone davanti ai negozi, uffici pubblici e servizi che possono rimanere aperti.

Prosegue anche la consueta pulizia delle strade, anche se non vengono elevate sanzioni, per venire incontro alle esigenze di chi è in isolamento e non può uscire per spostare l’auto. Si rinnova però l’appello per tutti gli altri cittadini di spostare comunque il mezzo, proprio per garantire una corretta pulizia e igiene degli spazi pubblici, ancora più importante in questo periodo.