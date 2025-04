Contratto Metalmeccanici: una mozione della Maggioranza

SESTO FIORENTINO – La maggioranza in consiglio comunale presenterà una mozione di solidarietà e vicinanza a Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil nella trattativa di rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro del settore metalmeccanico. Firmata da Per Sesto, Ecolò, Pd, Gruppo Alleanza Verdi Sinistra la mozione esprime il sostegno alla mobilitazione e agli scioperi indetti dalle categorie dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil, auspica che le associazioni datoriali riprendano il prima possibile la partecipazione alle trattative necessarie al rinnovo del CCNL e che possa quanto prima essere siglato un accordo e impegna la presidente del consiglio comunale ad inviare il testo della presente mozione a Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Federmeccanica, Assistal, Confindustria, ai gruppi parlamentari. Nella Piana fiorentina le aziende metalmeccaniche, l’80% circa costituite da piccole e medie imprese, sono 1600 che danno lavoro a circa 15mila persone.

“Il mancato rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici – dice Stefano Angelini (Cgil) – riguarda non solo i lavoratori, ma ha una ricaduta anche sulla società. Abbiamo fatto 32 ore di sciopero e non ci sono tavoli di trattativa. Il contratto è scaduto lo scorso anno e a novembre Federmeccanica ha presentato una sua piattaforma, ma le piattaforme si fanno in base alle richieste dei lavoratori”. “La mozione nasce come stimolo per sostenere la battaglia dei contratti nazionali scaduti – spiega il sindaco Lorenzo Falchi come quello dei metalmeccanici organizzazioni sindacati portato avanti con molte iniziative”. Tre la molte iniziative messe in campo dai sindacati c’è anche il coinvolgimento delle istituzioni per poter proiettare sulla facciata dei Municipi la richiesta di rinnovo del contratto dei metalmeccanici. “Il tema dei contratti nazionali non riguarda solo i metalmeccanici – conclude il sindaco Falchi – il mancato rinnovo riguarda anche la comunità”.