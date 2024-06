Contributi agli alluvionati, riapre lo sportello della Misericordia di Campi Bisenzio. Anche per Isee fino a 25.000 euro

CAMPI BISENZIO – Riaprirà lunedì 17 giugno – e resterà aperto fino al 21 giugno – lo sportello voluto dalla Misericordia di Campi Bisenzio per elargire ai campigiani rimasti alluvionati i proventi delle tante iniziative di beneficenza organizzate nei mesi scorsi. Anche a chi ha già avuto il contributo della Regione. Dopo una prima fase, infatti, in cui uno dei principali requisiti era un Isee che si attestasse al massimo a 9.360 euro, a fronte delle domande pervenute, a oggi sono disponibili ancora dei fondi per cui la Misericordia ha voluto riaprire lo sportello con possibilità di accesso al contributo di 500 euro cadauno anche ai cittadini con un valore Isee che va da 9.300 a 25.000 euro. Immutati, invece, gli altri requisiti richiesti per la compilazione della domanda: non avere ricevuto contributi da altre associazioni, avere presentato il modello B1 alla Regione, avere la propria abitazione al piano terra e all’interno della quale siano entrati almeno 60 centimetri d’acqua (per questo è stata fornita dal Comune di Campi una lista degli immobili danneggiati strada per strada). Lo sportello, presso la sede dell’associazione, in via Saffi 3/d, avrà i seguenti orari di apertura: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Restando in tema di alluvione e di generostià nei confronti dell’associazione, ecco la foto “di rito” scattata con gli alunni della scuola Gandhi di Brozzi che ha donato alla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio un generatore di corrente.

Domani, infine, domenica 16 giugno, dalle 9 alle 17 si terranno le elezioni per il rinnovo parziale del Magistrato. I Confratelli e le Consorelle effettivi e i soci ordinari possono quindi presentarsi nell’orario indicato presso la sede, in via Saffi 3/d, per partecipare al voto.