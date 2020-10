Contributo affitti, a Lastra a Signa pubblicata la graduatoria definitiva

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicata nella sezione “Altri bandi e avvisi” del sito web del Comune di Lastra a Signa la graduatoria definitiva del bando di concorso per l’erogazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020 (contributo affitto). Per motivi di privacy i cognomi e nomi delle persone sono omessi, […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicata nella sezione “Altri bandi e avvisi” del sito web del Comune di Lastra a Signa la graduatoria definitiva del bando di concorso per l’erogazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020 (contributo affitto). Per motivi di privacy i cognomi e nomi delle persone sono omessi, pertanto per consultare la graduatoria è necessario avere il numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione. In caso di smarrimento del numero di protocollo è possibile contattare l’Ufficio Protocollo al numero 0558743288. I beneficiari del bando affitto 2020 dovranno presentare, entro l’11 gennaio 2021, l’attestazione dei bonifici o ricevute affitto con regolare marca da bollo dei canoni di locazione riferiti all’anno 2020. Per informazioni contattare l’Ufficio Sicurezza Sociale in via Togliatti 41 al numero 0553270127 o scrivere una e-mail a serviziosociale@comune.lastra-a-signa.fi.it.