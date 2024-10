Contributo affitto, pubblicato il bando per il 2024 

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet Comune, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, il bando contributo affitto 2024: c’è tempo fino al 13 novembre per fare domanda. Tra i requisiti la residenza nel territorio lastrigiano, un regolare contratto di affitto, la regolarità nei pagamenti(in sede di rendicontazione non vengono considerati al beneficio gli affitti non pagati) e un Isee fascia “A” valore uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime Inps per l’anno 2024 (pari a 15.984,02 euro) e Fascia “B” compreso tra l’importo di 15.984,03 euro e 32.192,74 euro. Le domande, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva, dovranno essere presentate esclusivamente compilando il Form predisposto dal Comune, attraverso il portale on line “Presentazione istanze” sul sito del Comune, raggiungibile anche al link https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/. Per la presentazione dell’istanza è necessario autenticarsi attraverso modalità Spid e non verranno prese in considerazione altre forme di presentazione (Pec, e-mail, fax, a mano e raccomandata).