Contributo straordinario affitto: entro il 5 giugno

CALENZANO – Entro il 5 giugno è possibile presentare le dichiarazioni di conferma delle condizioni economiche per il contributo affitto straordinario. Le condizioni previste riguardano la diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo, sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia.

Le dichiarazioni devono essere presentate al Comune fino alle ore 24 di venerdì 5 giugno tramite mail da inviare all’indirizzo [email protected] (devono essere firmate e deve essere allegata una copia del documento di identità del richiedente).

In assenza di dette dichiarazioni l’Ente non procederà al pagamento delle mensilità successive alla prima. Per informazioni: Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa: 055/8833423 055/8833299 [email protected]