Contributo straordinario di 10 milioni per il tessile, la presentazione del terzo bando “Transizione ecologica e giusta e transizione digitale”

PRATO – Lunedì 11 marzo dalle 9.30 alla Camera di commercio Pistoia-Prato si terrà l’evento “Verso il futuro del tessile: 10 milioni per innovazione e sostenibilità”, in cui verrà fatto il punto sul contributo straordinario di 10 milioni di euro assegnati dal Governo Draghi al Comune di Prato nel 2022 e sarà poi presentato il terzo bando “Transizione ecologica e giusta e transizione digitale” per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto produttivo pratese. Il bando ha stanziato un contributo che ammonta a 1 milione di euro con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità socio-ambientale della produzione e la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. Durante l’evento sarà possibile incontrare le 5 start-up innovative selezionate dal progetto Prisma che sviluppano e offrono servizi altamente innovativi per il settore Tessile & Moda. All’incontro di presentazione interverranno l’assessore alle attività produttive e innovazione Benedetta Squittieri, la presidente della Camera di Commercio di Prato e Pistoia Dalila Mazzi e i rappresentanti delle categorie economiche e sociali che partecipano al tavolo di gestione del contributo straordinario. Per avere maggiori informazioni riguardo le start-up: https://www.prismaprato.it/it/startup-vincitrici-call/pagina2217.html Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione: Evento di presentazione del 3° bando e Matchmaking – 11 marzo 2024 (google.com). L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di @prismaprato e sul canale YouTube di @cittadiprato.