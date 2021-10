CALENZANO – I lavori di sistemazione di via di Valibona dovuti a interventi franosi e il rifacimento del muro di sostegno della strada comunale via Salenzano, saranno finanziati con dalla Regione per combattere il rischio idrogeologico. In campo per interventi che riguardano non solo il Comune di Calenzano, ma anche altri Comuni della regione sono […]

CALENZANO – I lavori di sistemazione di via di Valibona dovuti a interventi franosi e il rifacimento del muro di sostegno della strada comunale via Salenzano, saranno finanziati con dalla Regione per combattere il rischio idrogeologico.

In campo per interventi che riguardano non solo il Comune di Calenzano, ma anche altri Comuni della regione sono stati previsti 9,5 milioni di euro per un totale di 19 interventi.