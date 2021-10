Controlli anti droga nella Piana: un arresto a Lastra a Signa, i Carabinieri lo hanno fermato in piazza Pertini

LASTRA A SIGNA – Nel corso di una serie di controlli finalizzati alla prevenzione, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Lastra a Signa, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano, A.F., 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, residente in zona. I militari dell’Arma, in seguito a una costante attività info-investigativa, connessa a riscontri e segnalazioni, effettuata nei giardini di piazza Pertini, hanno rinvenuto nella sua disponibilità 120 grammi di marjuana, 10 grammi di hashish, un coltellino e materiale per il confezionamento, 200 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento della vendita della droga. Il giovane è stato direttamente tradotto in Tribunale per essere giudicato con il il rito direttissimo. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.