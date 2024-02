Controlli antidegrado, sanzionate tre confezioni cinesi

PRATO – Multe per un totale di 1.600 euro e segnalazione all’Ufficio tecnico del Comune per la qualificazione delle irregolarità edilizie riscontrate: sono i risultati dell’azione di controllo antidegrado svolta, nei giorni scorsi, dalla Polizia municipale (unità edilizia) in tre confezioni cinesi del Macrolotto zero, nella Chinatown pratese. I controlli, eseguiti con droni e i […]

PRATO – Multe per un totale di 1.600 euro e segnalazione all’Ufficio tecnico del Comune per la qualificazione delle irregolarità edilizie riscontrate: sono i risultati dell’azione di controllo antidegrado svolta, nei giorni scorsi, dalla Polizia municipale (unità edilizia) in tre confezioni cinesi del Macrolotto zero, nella Chinatown pratese. I controlli, eseguiti con droni e i cani dell’unità cinofila e il supporto degli agenti dell’unità territoriale, hanno rilevato nei tre ambienti di lavoro infrazioni edilizie, sia pur di lieve entità, e violazioni amministrative per uso dei locali produttivi anche a cucina e refettorio. Gli agenti della Polizia municipale hanno anche accertato le non buone condizioni igieniche degli stanzoni, poco aerati e poco illuminati, il mancato rispetto del divieto di fumo e il caotico ammassamento di materiali ad ostruire le vie di fuga. Tutti provvisti di documenti i circa 30 operai presenti nelle confezioni al momento dei controlli, con l’eccezione di un uomo che sta procedendo alla regolarizzazione. I controlli sono stati ripresi da due troupe televisive, turca e spagnola.