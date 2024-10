Controlli antidroga dei Carabinieri fra Campi Bisenzio, Scandicci e Firenze: tre arresti

FIRENZE – Resta alta l’attenzione dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, nei giorni scorsi si sono svolti alcuni specifici servizi di controllo del territorio che hanno permesso di trarre in arresto in flagranza di reato, in più occasioni, tre persone: nella serata […]

FIRENZE – Resta alta l’attenzione dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, nei giorni scorsi si sono svolti alcuni specifici servizi di controllo del territorio che hanno permesso di trarre in arresto in flagranza di reato, in più occasioni, tre persone: nella serata di lunedì 7 ottobre, a Campi Bisenzio, un uomo di origini marocchine, 52 anni, è stato notato scambiarsi, con fare sospetto, un pacchetto con un’altra persona, allontanatasi frettolosamente. Fermato e controllato, è stato accertato che aveva appena ricevuto un involucro contenente circa un etto e mezzo di cocaina, già parzialmente suddivisa in dosi. Il giorno dopo, nella zona di via Baracca a Firenze, un uomo di origini marocchine, 29 anni, fermato a bordo della propria auto per un controllo, è apparso subito nervoso e guardingo. Perquisita per questo l’auto, a bordo della stessa è stato trovato occultato un pacchetto contenente 1,6 kg di cocaina. Inoltre, nei giorni scorsi sono stati organizzati servizi antidroga nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Scandicci, interessata dalla fiera annuale. I controlli, condotti anche con l’ausilio delle unità cinofile, sono stati estesi anche al parcheggio scambiatore di Villa Costanza dove, nella serata dell’8 ottobre, è stato rinvenuto, tra i bagagli trasportati su un autobus in transito, un pacco contenente 1 kg di cocaina, di cui non è stato tuttavia individuato il proprietario. Lo stupefacente è stato per questo sottoposto a sequestro a carico di ignoti.