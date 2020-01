Controlli dei Carabinieri nella Piana: due denunce per “eccesso” di alcol

PIANA FIORENTINA – Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale hanno effettuato una serie di servizi di controllo alla circolazione stradale, al termine dei quali hanno denunciato a piede libero, per violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della strada, diverse persone in quanto sorprese alla guida con tasso alcoolemico superiore al limite consentito dalla legge e sotto l’effetto di sostanza sostanza stupefacente, oltre a segnalarne altre per uso personale di stupefacenti. Nella Piana le denunce sono state due, relative ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida con tasso alcoolemico superiore al limite consentito mentre altre sei sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Firenze per uso personale di stupefacenti.