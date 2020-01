Controlli dei Vigili del Fuoco su immobili occupati di Camporella

SESTO FIORENTINO – Controlli in corso questa mattina nei condomini occupati di viale Primo Maggio a Camporella. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Commissariato di Sesto Fiorentino e la Polizia municipale. Da quanto si è appreso, si tratterebbe di controlli di routine, effettuati periodicamente dai Vigili del fuoco per i condomini occupati da oltre dieci anni. I controlli, sempre da quanti si è appreso, riguardano la sicurezza dell’immobile. Naturalmente visto il luogo in cui si trova, su una delle strade più trafficate e la presenza di Polizia, Polizia municipale e Vigili del fuoco, l’episodio non è passato inosservato. E.A.

notizia in aggiornamento