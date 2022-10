Controlli del territorio: denunciato dai Carabinieri per avere minacciato con un grimaldello il titolare di una ditta campigiana

CAMPI BISENZIO – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Signa, nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della microcriminalità, hanno perlustrato le principali piazze del comune di Campi Bisenzio anche con l’ausilio delle unità cinofile. Durante i vari controlli un cittadino marocchino, classe ’93, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per avere minacciato, con un grimaldello, il titolare di una ditta di Campi Bisenzio per alcuni dissapori legati a una serie di questioni lavorative. Un cittadino marocchino, classe ’98, è stato invece segnalato alla Prefettura di Firenze per possesso di stupefacenti per uso personale. I cani, infatti, sono riusciti a individuare a bordo dell’auto dell’uomo una modica quantità di hashish. Altro stupefacente dello stesso genere – circa 10 grammi – è stato poi rinvenuto dalle unità cinofile in perlustrazione, in particolare, nella zona di via Magenta e via Novelli.