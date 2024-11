Controlli straordinari della Polizia municipale: sette i veicoli sequestrati perché senza assicurazione

PRATO – Controlli straordinari quelli messi in campo dalle pattuglie del reparto motociclisti della Polizia municipale nel pomeriggio di mercoledì e nella sera di giovedì scorso, in particolare sulle viabilità di grande scorrimento della tangenziale nord-sud e quindi sul viale Nam Dinh, viale XIV Aprile e via Allende e sulla direttrice est-ovest e quindi sul […]

PRATO – Controlli straordinari quelli messi in campo dalle pattuglie del reparto motociclisti della Polizia municipale nel pomeriggio di mercoledì e nella sera di giovedì scorso, in particolare sulle viabilità di grande scorrimento della tangenziale nord-sud e quindi sul viale Nam Dinh, viale XIV Aprile e via Allende e sulla direttrice est-ovest e quindi sul viale Leonardo da Vinci. Due pattuglie hanno operato verifiche sia dinamiche che con posti di controllo finalizzati sia alla prevenzione dei comportamenti scorretti e pericolosi per la sicurezza stradale che alla repressione delle violazioni rilevate nei controlli. In esito a questi ultimi, una patente é stata ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica di un quarantenne italiano che non si era fermato ad una prima richiesta degli agenti, forse proprio per il suo stato di alterazione, e che è stato rapidamente raggiunto dagli operatori e sottoposto ad alcoltest.

Sette i veicoli che sono stati posti sotto sequestro amministrativo perché sorpresi a circolare privi della prescritta copertura assicurativa. Quattro le sospensioni delle carte di circolazione che sono state eseguite in quanto i rispettivi conducenti viaggiavano con omessa revisione periodica obbligatoria. Tra i veicoli che circolavano senza assicurazione anche un’auto intestata a un soggetto noto come prestanome, che ha cercato di sfuggire agli agenti ma è stato raggiunta e fermata, con il suo conducente che si è dileguato a piedi abbandonando il mezzo all’interno della quale sono stati erano rinvenuti numerosi attrezzi idonei alla scasso. Sono in corso accertamenti per risalire al soggetto che si allontanato.