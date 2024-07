Controlli sulla sicurezza stradale, denunce e sequestri da parte della Polizia municipale

PRATO – Questa mattina due pattuglie del reparto motociclisti della Polizia municipale hanno effettuato dei controlli programmati sulla sicurezza stradale nella zona industriale sud del Macrolotto. In via Toscana gli agenti hanno fermato un’auto con alla guida un cittadino cinese di 50 anni residente a Prato che ha esibito una patente contraffatta; nella circostanza è emerso inoltre che l’uomo nei mesi scorsi era già stato sanzionato per guida senza patente da altri agenti della Polizia municipale per cui nei suoi confronti è scattata una doppia denuncia all’Autorità Giudiziaria: per uso di atto falso e per recidiva di guida senza patente. All’uomo, che ora rischia una pena fino a tre anni di reclusione, è anche stata sequestrata l’auto. Un altro equipaggio del reparto motociclisti, sempre nella zona industriale del Macrolotto e a Iolo, ha contestato altre due violazioni per guida senza patente a carico di altrettanti motociclisti: per ciascuno di loro è scattata la multa da 5 mila euro e il fermo delle moto per 3 mesi. Nei controlli dei veicoli a due ruote, è stato inoltre fermato anche un motociclista residente a Carmignano di 66 anni che faceva uso di un casco cosiddetto “a scodella” non omologato, che gli è stato sequestrato in via amministrativa; la violazione contestata è quella di guida senza casco. Questo dispositivo non omologato è infatti del tutto illegale e soprattutto risulta essere particolarmente pericoloso per la sicurezza di chi l’indossa in caso di incidente stradale, essendo del tutto inidoneo a proteggere la testa da eventuali urti.