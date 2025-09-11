Convegno: a Villa San Lorenzo il patto per la Piana

SESTO FIORENTINO – Sarà sottoscritto il 12 settembre alle 16.30 a Villa San Lorenzo il patto per la cura e la tutela del Parco Agricolo della Piana. Il convegno proseguirà dalle 16.30 alle 19 con interventi di rappresentanti dell’amministrazione di Sesto Fiorentino, dell’Università di Firenze e di associazioni come Legambiente, Italia Nostra, Vas e Pronatura […]

SESTO FIORENTINO – Sarà sottoscritto il 12 settembre alle 16.30 a Villa San Lorenzo il patto per la cura e la tutela del Parco Agricolo della Piana. Il convegno proseguirà dalle 16.30 alle 19 con interventi di rappresentanti dell’amministrazione di Sesto Fiorentino, dell’Università di Firenze e di associazioni come Legambiente, Italia Nostra, Vas e Pronatura per parlare del progetto del Parco Agricolo della Piana. I temi al centro del convegno saranno lo sviluppo del progetto territoriale, i benefici per l’ambiente e per il contrasto alla crisi climatica e il rischio invece rappresentato dal nuovo Masterplan dell’aeroporto di Firenze. Le attività di animazione dedicate alla conoscenza del Parco della Piana continueranno anche sabato 13 settembre, nel giardino pubblico della Querciola in via del Pantano, organizzate da alcune associazioni locali. Dalle 9 alle 20 ci saranno visite guidate, attività per bambini, passeggiate alla scoperta della fauna e della flora e un concerto al tramonto.