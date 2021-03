Convenzione con i Caf del territorio: il Comune di Signa dice sì

SIGNA – Approvata in giunta la delibera per la sottoscrizione di una convenzione con i Centri di assistenza fiscale del territorio per il servizio di assistenza alla compilazione e all’invio delle domande per la richiesta di agevolazioni sociali. “Il Comune di Signa durante l’anno pubblica numerosi bandi per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, – commenta il […]

SIGNA – Approvata in giunta la delibera per la sottoscrizione di una convenzione con i Centri di assistenza fiscale del territorio per il servizio di assistenza alla compilazione e all’invio delle domande per la richiesta di agevolazioni sociali. “Il Comune di Signa durante l’anno pubblica numerosi bandi per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – l’assistenza sociale e scolastica è un dovere che ogni amministrazione deve avere fra le sue priorità e il Comune di Signa, in linea con le proprie possibilità, garantisce il massimo ausilio ai cittadini”.

“Anche a fronte di una gestione quanto mai consapevole e rispettosa della salute dei cittadini in periodo pandemico, oltre ad un incentivo verso il processo di digitalizzazione che l’Ente sta portando avanti da qualche settimana, il Comune di Signa tende ormai da tempo a privilegiare la modalità online per la presentazione delle domande, – dichiara l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – questo consente una gestione puntale delle pratiche e una facilitazione nella fase istruttoria delle stesse”

Con la volontà di andare incontro ai bisogni e alle difficoltà che alcuni cittadini possono riscontrare nella compilazione delle domande comunali, l’amministrazione sceglie di sottoscrivere una convenzione con i Caf del territorio: “Comprendiamo la possibile complessità che si può riscontrare nella stesura delle domande online, per i tanti dati richiesti e per la copiosa documentazione da allegare. Riteniamo quindi importante, se non necessario, dare a tutti gli utenti la possibilità di avvalersi di soggetti qualificati e competenti in grado di aiutarli nel disbrigo delle pratiche”, prosegue l’assessore Giorgetti.

Presso gli sportelli polifunzionali dei Caf aderenti, sarà quindi possibile usufruire gratuitamente del servizio di assistenza alla compilazione e all’invio delle domande, garantendo a tutti i cittadini informazioni e sostegno necessari. “Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso sul sito del Comune di Signa rivolto a tutti i Caf del territorio interessati a stipulare un rapporto di collaborazione, – conclude l’assessore Giorgetti – una volta raccolte le adesioni, comunicheremo l’elenco degli sportelli cui potersi rivolgere per necessità di questo tipo”.