Conversazioni musicali alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Conversazioni Musicali: presentazione, storia, curiosità e ascolto di opere liriche in programma al Maggio Musicale Fiorentino alla Biblioteca Ragionieri a Doccia. Le Conversazioni Musicali: ascolti, storia, curiosità, alla scoperta delle opere in programma in questa stagione al teatro fiorentino, si tengono in presenza, nella Sala Vincenzo Meucci della biblioteca. Oggi giovedì 7 ottobre alle ore 17 è in programma “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. A cura degli Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione con Sdiaf (Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina). E’ gradita la prenotazione al numero 055.4496851.