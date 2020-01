Convocato il 29 gennaio il Consiglio della Città metropolitana

FIRENZE – Il sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio della Città metropolitana di Firenze mercoledì 29 gennaio, alle 9, nella sala Quattro stagioni di Palazzo Medici Riccardi (Firenze, via Cavour 9).

L’assemblea prenderà in esame variazioni al Dup-Documento unico di programmazione e al Bilancio di previsione 2020-2022 (con aggiornamento dell’avanzo di amministrazione), quindi una convenzione quadro con l’associazione Mus.e sui servizi di biglietteria, assistenza culturale e ospitalità presso il Museo di Palazzo Medici Riccardi e l’addendum al protocollo d’intesa per la promozione della destinazione Firenze per il settore Mice (Meeting, incentivi, conferenze, esposizioni) e turistico di qualità.