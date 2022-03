Coop per l’Ucraina: al via la campagna raccolta fondi

SESTO FIORENTINO – La campagna di Coop sostiene l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere, da anni presenti sul territorio ucraino. Oggi al Centro*Sesto sono intervenuti la presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori e il presidente Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni per sostenere […]

SESTO FIORENTINO – La campagna di Coop sostiene l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere, da anni presenti sul territorio ucraino. Oggi al Centro*Sesto sono intervenuti la presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze Daniela Mori e il presidente Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni per sostenere #CoopforUcraina. Presente anche Oxana Polataichouk, assistente al Consolato d’Ucraina a Firenze.

Le donazioni di soci e consumatori raccolte dal 4 marzo si affiancheranno ad uno stanziamento di partenza di 500.000 euro già previsto dalle cooperative. L’obiettivo complessivo da parte di Coop, è quello di superare 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, kit di primo soccorso, cibo, vestiti e accoglienza al confine con l’Ucraina e quanto necessario in uno scenario in continua evoluzione, difficile in questo momento da prevedere per le stesse associazioni che pur conoscono bene quel territorio.

“Ci stiamo mobilitando per l’Ucraina e lo facciamo nel modo in cui ci muoviamo sempre: coinvolgendo i soci che da subito ci hanno chiesto come aiutare e come sostenere chi in questo momento è più fragile – fanno sapere da Unicoop Firenze – basta anche un piccolo contributo per la campagna #coopforucraina che arriverà alle organizzazioni umanitarie attive sui territori colpiti dalla guerra per le necessità dei campi di accoglienza “.

“La mobilitazione di Unicoop Firenze e di tanti, tantissimi cittadini – dice Matteo Biffoni sindaco di Prato e presidente Anci Toscana – è un concreto gesto di sostegno alla popolazione Ucraina in fuga dalla guerra. La scelta di accogliere le persone con i colori della pace è un simbolo importante, la raccolta di fondi per sostenere i bisogni umanitari un segno tangibile della vicinanza al popolo Ucraino”.

E’ possibile contribuire #coopforucraina donando alle casse dei Coop.Fi in punti della Carta socio o denaro; utilizzando la piattaforma eppela.com/coopforucraina; donando sul conto corrente dedicato (IBAN – IT 36 H 02008 05364 000106357816).