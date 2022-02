Coperte e biancheria ai senzatetto grazie all’Aips: continua la “gara” della solidarietà

CAMPI BISENZIO – La solidarietà chiama altra solidarietà, così da piccole azioni si può riuscire a creare una vera e propria rete di persone che uniscono le forze per aiutare gli altri. E’ questo ciò che è successo negli ultimi giorni, dopo che la storia della raccolta di coperte per i senzatetto organizzata dall’associazione Aips e dalla sua presidente Santa Murgia ha iniziato a circolare. La scorsa settimana infatti avevamo raccontato di questo bel gesto di solidarietà, grazie al quale la Protezione civile, insieme all’assessore regionale Monia Monni e all’assessore del Comune di Firenze Sara Funaro, ha potuto consegnare una cinquantina di coperte ai senzatetto dell’area fiorentina.

Adesso, grazie al coinvolgimento di tante altre persone che, spinte da quel gesto, hanno iniziato a chiedere come poter dare una mano a chi non ha una casa e dorme al freddo, è stato possibile fare un passo in più. Per far fronte ai bisogni di chi vive in queste situazioni di grave difficoltà infatti è partita una raccolta di biancheria intima, sempre in accordo con la Protezione civile e le istituzioni regionali. Anche questa volta l’associazione Aips non si è tirata indietro, ma anzi ha fatto la sua parte per facilitare la realizzazione del progetto.

“Abbiamo organizzato un punto di raccolta presso la sede della Pro Loco di Campi, – ha spiegato Santa Murgia – Stiamo raccogliendo mutande calzini e canottiere. Ci servono taglie M, L e XL da uomo. Abbiamo organizzato una prima giornata di raccolta sabato scorso e già alcune persone sono venute a lasciare qualcosa. Chi vuole portare questi oggetti può venire anche sabato prossimo, il 5 febbraio, sempre presso la sede della Pro Loco, saremo lì dalle 15 alle 17”. Come già avvenuto nei giorni scorsi in occasione della raccolta di coperte, anche stavolta non sono mancati gesti di generosità inaspettati e spontanei. “Qualche giorno fa – ha raccontato la presidente dell’associazione Aips – un ambulante di Campi che fa il mercato a Signa ha donato 70 paia di calzini, canottiere da uomo, mutande di lana e boxer. E’ stato veramente un bel gesto, ho visto tanta dolcezza nei suoi occhi”. La scorsa settimana Santa Murgia aveva accennato che le avrebbe fatto piacere se la sua idea fosse servita come input per coinvolgere anche altre persone intenzionate a dare una mano concretamente, ma che non sapevano a chi rivolgersi; a giudicare dalla risposta di questi giorni possiamo sicuramente dire che quel seme è stato piantato e che continua a crescere.

Valentina Tisi