Coppa Milano Sanremo, Aci Prato festeggia il terzo posto nella rievocazione storica

PRATO – C’è anche un pezzo di Prato a festeggiare nella quindicesima rievocazione storica della Coppa Milano Sanremo. Sul gradino più basso del podio durante la cerimonia tenuta in corso Venezia, davanti alla sede storica di Automobile Club Milano, è salito anche il socio di Aci Prato, nonché componente della commissione sportiva provinciale, Alessandro Moretti. Assieme al compagno Giovanni Moceri sono arrivati terzi alla guida di una Lancia Ardea del 1941, dietro a vincitori dell’equipaggio Mario Passanante – Alessandro Molgora su Fiat 508 C del 1937, e ai secondi classificati Francesco e Giuseppe Di Pietra a bordo di una Fiat 508 C del 1938. Ricordiamo che la rievocazione era valevole per il campionato italiano di regolarità sportiva.

Moretti gareggia con licenza dell’Automobile Club Prato, partecipa abitualmente a gare di regolarità, ma in questa competizione era all’esordio, compiendo quindi un vero e proprio exploit. Moretti, titolare di un’azienda a Prato che si occupa di manutenzione e vendita apparecchiature antincendio e rivenditore ufficiale Sparco per il settore motorsport, è un navigatore in gare nazionali e internazionali, sempre nella categoria dello storico, con varie partecipazioni alla Montecarlo Historique nelle discipline di regolarità classica e a media. Ha partecipato anche al campionato italiano energie alternative, Top Car ed è stato vice campione italiano 2023 grandi eventi.

“Continua una stagione sportiva entusiasmante per Aci Prato – spiegano il presidente Federico Mazzoni e il direttore Claudio Bigiarini -. Ai risultati già raggiunti nelle passate settimane dai soci che gareggiano con licenza del nostro Automobile Club, si aggiunge anche questo riconoscimento di prestigio di Moretti nella Coppa Milano Sanremo. Il segnale di un movimento vitale, in fermento, che inizia a raccontare su scala nazionale la passione per i motori che si respira a Prato. Un movimento che continueremo a sostenere con l’obiettivo di ampliarlo, coinvolgendo sempre di più tutta la città”.