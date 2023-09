Coppia aggredita e rapinata in strada nella notte: rubano orologio e oltre 5.000 euro in contanti

CAMPI BISENZIO – Questa notte, intorno a mezzanotte, in via Pistoiese, una coppia di cittadini cinesi, mentre stava rincasando, dopo avere parcheggiato la propria auto, è stata aggredita da quattro persone vestite di scuro e con volto coperto da passamontagna. Due di loro hanno bloccato l’uomo sfilandogli il Rolex in oro giallo che portava al […]

CAMPI BISENZIO – Questa notte, intorno a mezzanotte, in via Pistoiese, una coppia di cittadini cinesi, mentre stava rincasando, dopo avere parcheggiato la propria auto, è stata aggredita da quattro persone vestite di scuro e con volto coperto da passamontagna. Due di loro hanno bloccato l’uomo sfilandogli il Rolex in oro giallo che portava al polso oltre a 1.500 euro in contanti che aveva nel portafogli. Gli altri due hanno bloccato la donna rubandole i 4.000 in contanti euro che teneva nella borsa. I quattro si sono dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le vittime non hanno riportato ferite, indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa grazie anche all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza cittadina.