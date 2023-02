Coriandoli e stelle filanti: dopo due anni di stop i colori sono di nuovo quelli del Carnevale di San Mauro

SIGNA – Erano i primi mesi del 2020 e nessuno immaginava quello che sarebbe successo di lì a poco. Periodi frustranti e fatti di zone colorate. Per fortuna passati. Nel 2021, l’allora parroco di San Mauro, don Robert Swiderski, e il Comitato Carnevale della frazione del Comune di Signa, tentarono di organizzare una manifestazione “statica” della festa, per mantenere viva la tradizione. Con lo storico “trenino” fermo sotto il loggiato della chiesa e coriandoli e stelle filanti “monouso” per i più piccoli. Ma chiaramente non fu la stessa cosa. Non poteva esserlo, soprattutto per un momento di divertimento come è il Carnevale. Per fortuna, in questo inizio 2023 i colori saranno quelli delle maschere e, perché no, dei trucchi usati proprio per mascherarsi.

Dopo due anni di stop, infatti, a San Mauro, grazie alla collaborazione fra parrocchia e Comitato Carnevale, è di nuovo tempo di coriandoli, costumi e carri allegorici. L’appuntamento è, come di consueto e come è sempre stato, per tre domeniche, in questo caso il 5, 12 e 19 febbraio, quando, dalle 14 alle 18.30, le strade del paese si animeranno per la gioia di grandi e piccoli. Cinque i carri allegorici – realizzati sui temi di Peppa Pig, Minions, Cars, Villaggio dei Puffi e Barbapapà – che sfileranno per le vie di San Mauro, passando da piazza Aldo Moro, via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa. Oltre ai carri, due “trenini” a due e tre vagoni accompagneranno i bambini e le loro famiglie lungo il percorso del corso mascherato. Ad accompagnare la festa, inoltre, in piazza Aldo Moro e in piazza Ciampi saranno presenti stand enogastronomici e bancarelle per la vendita di coriandoli, maschere e stelle filanti (vietati invece la vendita e l’utilizzo di prodotti schiumogeni, bombolette spray e nebulizzanti e la somministrazione e l’utilizzo di contenitori in vetro e alluminio https://bit.ly/3XQYPES)

(Le fotografie di una vecchia edizione del Carnevale di San Mauro sono riprese dalla pagina Facebook della parrocchia)