Coronavirus, 450mila euro di liquidità per le sale cinematografiche d’essai della Toscana

CAMPI BISENZIO – Una boccata d’ossigeno per le sale d’essai. La giunta ha sbloccato risorse regionali per un totale di 450mila euro a favore delle sale cinematografiche che fanno programmazione d’essai. L’iniziativa rientra tra le misure assunte per agevolare il comparto fortemente penalizzato, come tutto il settore della cultura e dello spettacolo, dall’emegenza Covid-19 in corso.

In pratica, la giunta ha deciso di sbloccare risorse ordinarie destinate a sostenere la programmazione delle sale d’essai non ancora assegnate in ragione dei ritardi ministeriali nel riconoscimento delle qualifiche d’essai e dei relativi premi per la programmazione annuale. In mancanza del riconoscimento, sarà sufficiente che le sale presentino un’autodichiarazione in cui asseriscono di essersi mpegnate a svolgere una percentuale di spettacoli d’essai pari almeno al 51% per il 2019 e che si impegnano a svolgerne una pari al 30% per il 2020 e questo sarà sufficiente per accedere alle risorse