Coronavirus, a Prato Fratelli d’Italia chiede un consiglio comunale straordinario

PRATO – “Alla luce dell’evolversi dei fatti emersi negli ultimi giorni, con l’allarme esteso a livello mondiale da parte dell’Oms – si legge in una nota – e i primi casi di contagi registrati nelle ultime ore nel nostro paese”, il capo gruppo di Fratelli d’Italia a Prato Claudio Belgiorno, insieme alla sua collega Marilena Garnier, ha protocollato stamani la richiesta urgente di convocazione di un consiglio comunale straordinario esclusivamente sul Coronavirus. “Il nostro atto – spiegano – arriva dopo il diniego da parte dall’amministrazione comunale di discutere già gli atti presentati 10 giorni fa, un’interpellanza e un’interrogazione e le question time bocciate nel consiglio di ieri sul Coronavirus. La maggioranza di centro-sinistra ha preferito rinviare la discussione a data da concordare. Siamo sconcertati di fronte a questa situazione: nessun allarmismo da parte nostra, ma un richiamo alla responsabilità per il ruolo che ricopriamo in quanto sono i cittadini pratesi in primis a chiederci di informarli. Invitiamo i consiglieri di maggioranza e di opposizione a firmare l’atto di convocazione del consiglio, in quanto riteniamo che l’informazione e la prevenzione in questo momento siano alla base del rapporto di trasparenza tra i cittadini pratesi e le istituzioni”.