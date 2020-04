Coronavirus. A Sesto 75 casi positivi e 9 persone decedute

SESTO FIORENTINO – Ad oggi sono 75 i casi positivi e 9 le persone decedute. Lo ha detto, in videoconferenza, il sindaco Lorenzo Falchi nell’appuntamento del martedì pomeriggio sulla pagina Facebook del Comune. “Bisogna ricordare – ha detto il sindaco – che ci sono anche 21 negavitizzati, persone malate che però dopo due tamponi sono risultate negative”. Dopo essersi soffermato su alcune criticità presenti nell’ultimo DPCM, come il mancato riferimento all’infanzia, il sindaco è passato a rispondere ad alcune domande dei cittadini. Tra queste anche quelle sulla richiesta di apertura di giardini e aree verdi pubbliche. “Stiamo aspettando alcune note di chiarimento anche sull’apertura di giardini pubblici – ha detto il sindaco – la nostra idea, ma dovremo ancora definirla, è quella di poter riaprire queste aree pubbliche con la presenza non solo della Polizia municipale ma anche della Protezione civile, per controllare ed evitare gli assembramenti. Stiamo pensando anche a come riaprire le aree per cani e i cimiteri”. E.A.