Coronavirus. Al Calamandrei “sospese le uscite didattiche” nei prossimi giorni

SESTO FIORENTINO – In tempi di “Coronavirus” si modificano, anche se solo per brevi periodi, le nostre abitudini. All’Istituto Calamandrei dove nei giorni scorsi ha installato una serie di colonnine per la distribuzione di gel igienizzante, oggi 23 febbraio, il dirigente scolastico ha emesso una circolare per la “sospensione con effetto immediato di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione con qualisiasi meta”. Si tratta, fanno sapere dalla scuola di via Milazzo di “uscite didattiche imminenti” previste per i prossimi giorni. Naturalmente, spiegano alla scuola, questo riguarda l’immediato, il resto sarĂ valutato in base agli sviluppi della situazione. E.A.