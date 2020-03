Coronavirus. Andrea a casa lancia l’idea sul gruppo Fb Sei di Calenzano se… per aiutare gli anziani

CALENZANO – In questo particolare momento di emergenza sanitaria, i canali social possono essere un veicolo per avviare progetti di utilità e solidarietà. Come ha fatto Andrea del gruppo di Facebook Sei di Calenzano se… che ha lanciato una proposta proprio utilizzando il gruppo social. “Siamo in molti a casa per i momento – scrive Andrea . senza poter lavorare, avendo molto tempo libero adesso, mi metto a disposizone di chi ha bisogno, soprattutto degli anziani, per andare a fare la spesa”. Andrea spiega la sua idea. “Andrò al supermercato – scrive sul post – e consegnerò la spesa a casa senza entrare nell’abitazione” lasciandola quindi fuori della porta. “Mi metto a disposizione – conclude il post di Andrea . per aiutare chi ha bisogno ovviamente gratiitamente e solo nel comune di Calenzano”. Per ora è una proposta, ma chissà… E.A.