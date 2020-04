Coronavirus. Annullato il quarto Criterium Per Sempre Alfredo

SESTO FIORENTINO – Annullato per l’emergenza sanitaria il quarto criterium Per Sempre Alfredo. Lo comunica il Comitato Per Sempre Alfredo che ha deciso di annullare l’evento per mancanza delle condizioni sportive. Il Criterium dedicato al grande CT della Nazionale di ciclismo Alfredo Martini, infatti, dopo essersi affermato diventando appuntamento fisso nel mese di Giugno è costretto a slittare al 2021. “Il Comitato Per Sempre Alfredo – conclude la nota – si rende comunque disponibile, compatibilmente con i nuovi calendari che verranno stilati, ad organizzare altre manifestazioni”.