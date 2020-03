FIRENZE – La Prefettura di Firenze, su richiesta della Regione Toscana, lancia un appello per individuare strutture per l’emergenza Covid-19 e in particolare per le persone prive di sintomi ma che hanno bisogno di isolamento. Servono strutture di pronto utilizzo idonee a ospitare almeno 40 persone in camere singole con bagno. Per quanto riguarda Lastra a Signa, chiunque sia disponibile a raccogliere l’appello può contattare il numero di telefono della Segreteria del sindaco 0558743229-281.