Coronavirus, attivata l’Unità di crisi regionale in risposta alla circolare della Protezione civile

FIRENZE – In risposta alla circolare del Capo Dipartimento della Protezione civile, “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Civid-19”, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha emesso oggi un’ordinanza in cui, visto l’evolversi della situazione epidemiologica, “definisce – si legge in una nota della Regione – la struttura organizzativa di livello regionale con cui raccordarsi, sia a livello nazionale che locale”. Con l’ordinanza viene attivata l’Unità di crisi regionale, per affrontare con la massima efficacia l’emergenza in corso e adottare in tempi celeri le decisioni più opportune e necessarie. L’Unità di crisi, in modalità permanente, è composta da: presidente della giunta regionale che la convoca e la presiede; direttore della Direzione difesa del suolo e Protezione civile, al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del presidente della giunta regionale; direttore della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale; dirigente del Settore prevenzione collettiva, individuato con il presente atto responsabile sanitario regionale per l’emergenza Covid-19; rappresentante della Prefettura di Firenze, anche allo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture-Utg del territorio regionale; rappresentanti delle altre Prefetture-Utg coinvolte; rappresentanti della Città metropolitana di Firenze e delle province coinvolte; sindaci dei Comuni coinvolti. Sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Unità di crisi regionale anche i direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere. L’Unità di crisi si avvale di una task force sanitaria, coordinata dal direttore regionale della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ed è composta dal responsabile sanitario regionale per l’emergenza Covid-19 e dai direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere. La Sala operativa regionale per l’emergenza in atto è costituita dalla Soup, integrata con il Referente sanitario delle grandi emergenze, e opera in stretto raccordo con l’Unità di crisi regionale. L’Unità di crisi regionale e la Sala operativa regionale assicurano il recepimento delle misure contenute nella circolare del Capo Dipartimento della Protezione civile.