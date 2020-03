Coronavirus. Attivo il numero unico per consegna a domicilio di spesa e medicinali

SESTO FIORENTINO – È attivo da questo pomeriggio il nuovo numero unico per il servizio di consegna a domicilio di spesa e medicinali per tutta l’area coperta dalla Società della Salute Nord Ovest, compresa Sesto Fiorentino. Il numero da chiamare è lo 0554282770, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30.

Questo nuovo numero sostituisce i contatti comunicati in precedenza.

A Sesto Fiorentino il servizio di consegna è coordinato da Auser con le associazioni del territorio.