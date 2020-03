Coronavirus, chiusi tutti i negozi tranne alimentari e farmacie

CAMPI BISENZIO – Nuova stretta sul contrasto al Coronavirus. Il premier, Giuseppe Conte, nel pomeriggio ha riunito a Palazzo Chigi i capi delegazione dei partiti di governo. Alle 20.30 ha annunciato su Twitter: “Questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti”. Quindi si è rivolto ai cittadini: “Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Al primo posto c’è la salute degli italiani”. Le nuove misure: “Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti”. E ancora “È una sfida che riguarda la nostra salute, il sistema sanitario e il sistema economico. Consapevole che si sarebbe trattato di un primo passo e che non sarebbe stato l’ultimo. Resteranno aperti solo farmacie, parafarmacie, generi di prima necessità, agroalimentare, banche, trasporti e servizi di pubblica utilità, consegne a domicilio: aziende e fabbriche continueranno per le parti essenziali. Il nuovo decreto valido su tutto il territorio nazionale. A breve nominerò un commissario – individuato in Domenico Arcuri – con ampi poteri di deroga soprattutto per le terapie intensive per quanto riguarda le attrezzature sanitarie di cui siamo carenti compresa la realizzazione di nuove strutture di produzione”.