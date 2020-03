Coronavirus. Confconsumatori: i volontari lavorano online

CAMPI BISENZIO – “Oggi è la giornata mondiale dei consumatori, voluta dal Presidente Kennedy, e la Confconsumatori, anziché limitarsi a ricordarla solo con le parole, la onora lavorando in loro favore grazie all’ausilio delle nuove tecnologie”. E’ quanto informa una nota di Confconsumatori che ha uno sportello al centro commerciale I Gigli, adesso chiuso per il contenimento del coronavirus così come è chiusa, per lo stesso motivo, anche la sede di Prato.

“Il passaggio online, dei servizi che normalmente sono offerti dall’Associazione – si legge nella nota – nelle proprie sedi operative, non ferma la voglia dei volontari e dei dirigenti di dare una mano, anche in questo giorno speciale, per far uscire il Paese dalla crisi e per difendere i diritti dei cittadini-consumatori. Ai ‘soliti e quotidiani’ problemi di utenza e consumo, si aggiungono ora le peculiari avversità prodotte dal contagio del Coronavirus. Fra questi, molte sono le segnalazioni di tentativi di aumento speculativo dei prezzi. In questo caso, oltre che segnalare gli abusi alle Forze dell’Ordine, i cittadini potranno scrivere a; [email protected] L’attività operativa degli sportelli, di assistenza ai consumatori e ai soci, è comunque sempre garantita e proseguirà in modalità alternativa, sia tramite contatto telefonico al 3804640227, sia tramite posta elettronica agli indirizzi: [email protected] o [email protected] al fine i poter fornire tutte quelle informazioni necessarie ai cittadini-consumatori”.