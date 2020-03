Coronavirus. Controlli della Polizia municipale: ritirate 41 autocertificazioni

SESTO FIORENTINO – Porseguono da parte della Polizia Municipale i controlli sul rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus. Ieri, venerdì 13 marzo, la Polizia municipale ha controllato 39 veicoli, 41 persone e 18 esercizi commerciali nell’ambito delle attività di verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Sono stati ritrate per successivo controllo di veridicità 41 autocertificazioni. Nessun cittadino è stato deferito all’autorità giudiziaria ex art. 650 del Codice penale.