Coronavirus, Croce Rossa Firenze apre un programma di arruolamento “smart” per volontari temporanei

FIRENZE – Coronavirus: la Croce Rossa di Firenze apre un programma di arruolamento “smart” per volontari temporanei. Bella iniziativa quella dell’associazione fiorentina, per aderire alla quale è necessario iscriversi sul sito http://www.crifirenze.it compilando il form di adesione: i candidati verranno ricontattati per ricevere le istruzioni per partecipare al corso Smart a distanza “Safe & Kind” – della durata di 5 ore – che si concentrerà esclusivamente su principi e valori della Croce Rossa, sicurezza e dpi, primo soccorso e allertamento sistema 118, sistema di protezione civile. “Questo è un impegno supplementare nel trovare forme organizzative e gestionali, magari nuove, che non comportino il venir meno della solidarietà reciproca, anche informale. Anche per fare i volontari è necessario essere un minimo formati ed è ottima l’iniziativa formativa di Cri – ha dichiarato il vice-sindaco di Firenze Cristina Giachi – perché è proprio nei momenti di difficoltà che serve maggiore coesione, impegno, fantasia e partecipazione”. “Le organizzazioni di volontariato continuano, ogni giorno e oltre le difficoltà, la loro azione di presenza concreta a fianco soprattutto dei cittadini più fragili – ha sottolineato l’assessore al welfare Andrea Vannucci – il volontariato è una ricchezza umana ed economico-sociale unica per rispondere ai bisogni di chi è doppiamente esposto ai rischi sanitari, perché spesso meno informato e più in difficoltà”. “Sono giorni molto difficili per tutto il paese ed in particolare per quelle persone che si trovano in condizioni di salute precarie o non autosufficienti. Per questa ragione crediamo sia il momento giusto per estendere a chiunque la possibilità di mettersi alla prova con un’esperienza di volontariato – ha commentato il presidente Lorenzo Andreoni – spesso durante emergenze di varia natura i cittadini ci hanno chiesto come poter essere utili e questa è la soluzione per rendere immediatamente operativo chiunque si dichiari disponibile. Verrà erogata una breve formazione online di sole 5 ore – indispensabile per poter prestare servizio – e poi il neo volontario potrà essere immediatamente impiegato per le necessità sul territorio”.