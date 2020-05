Coronavirus. Dal Wwf appello alla responsabilità per lo smaltimento di mascherine e guanti

“Una stima del Politecnico di Torino dice che per la Fase 2,- prosegue il delegato regionale Wwf per la Toscana Roberto Marini – in cui verranno progressivamente riavviate attività produttive e sociali, serviranno 1 miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti al mese. Si tratta di quantitativi molto elevati che impongono un’assunzione di responsabilità da parte di chi utilizzerà questi dispositivi di protezione: bisogna che ognuno di noi faccia uno sforzo per far sì che si proceda con uno smaltimento corretto e con il minor impatto possibile sulla natura. Se anche solo l’1% delle mascherine venisse smaltito non correttamente e magari disperso in natura questo si tradurrebbe in ben 10 milioni di mascherine al mese disperse nell’ambiente. Considerando che il peso di ogni mascherina è di circa 4 grammi questo comporterebbe la dispersione di oltre 40mila chilogrammi di plastica in natura: uno scenario pericoloso che va disinnescato. Se si calcola il solo fabbisogno toscano potrebbero essere necessarie 3 milioni 800 mila mascherine al giorno, se rapportate ai soli residenti. Per tale motivo, al fine di ridurre l’impatto dello smaltimento delle mascherine (sarebbero milioni di pezzi al giorno), si esorta i cittadini a: adottare misure di sterilizzazione per il loro riuso (si rimanda alle istruzioni che sono state date da parte degli organi sanitari), preferire l’acquisto di mascherine monouso di cotone e cellulosa interamente compostabile (non adatte per uso ospedaliero e assistenziale ma per andare in giro e fare la spesa, ecc.). utili per la vita di tutti i giorni dei cittadini, provvedere al corretto smaltimento della mascherina (nonché dei guanti), una volta non più riutilizzabile, non abbandonandola nell’ambiente”.